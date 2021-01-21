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HaberlerGündem3. SayfaCANİLİK! Son dakika: Eşeğin ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler!
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Son dakika haberler... Eşeğin ağzını tel ile bağlayıp ölüme terk ettiler

Samsun'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Atakum ilçesinde, Tunay Kurt ve 9 yaşındaki kızı Eylül, tarlada ağzı tel ile bağlanıp terk edilen bir eşek buldu. Kurtarılan eşek, bakım altına alındı. Kızı sayesinde eşeğin ölümden döndüğünü söyleyen Tunay Kurt, "Eğer o görmeseydi bu hayvan açlıktan, susuzluktan ölecekti" dedi

CANİLİK! Son dakika: Eşeğin ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler!
DHA

Samsun'da arazide ağzı tel ile bağlı başıboş eşek kurtarıldı. Eşeğin ağzındaki teli kırarak çıkaran Tunay Kurt, "Bu hayvanın günahı ne?" diye sordu.

DHA'nın haberine göre, Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'nde oyun oynamak için dışarı çıkan Eylül Kurt adlı çocuk, boş bir arazide duran eşeğin ağzının tel ile bağlı olduğunu görüp, babası Tunay Kurt'a haber verdi.

Kurt, eşeğin ağzına sarılı teli çıkardı. Kurtarılan eşek, bakım altına alındı. Kızı sayesinde eşeğin ölümden döndüğünü söyleyen Tunay Kurt, "Bu hayvanın günahı ne? Bu hayvanın aç kalıp ölmesini mi istiyorsunuz? Allah kızımdan razı olsun, eğer o görmeseydi bu hayvan açlıktan, susuzluktan ölecekti" dedi.

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