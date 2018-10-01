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Çankaya'da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kaldırıma çarparak havalanan otomobilin yığılı haldeki parke taşlarına ve ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

01.10.2018 - 04:58 | Güncelleme: İHA

Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; İran Caddesi üzerinden Kızılay istikametinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak havalandı. Kaldırım üzerinde yığılı haldeki parke taşlarına ve trafik levhasına çarpan araç; hızını alamayarak, yolun devamındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören yoldan geçen vatandaşlar, hemen yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerinde kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüyü ambulansa alarak ilk yardım müdahalesinde bulunan ekipler, bulunduğu yerde sıkışan yaralının kurtarılması için de çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarılan yaralı, sedyeyle ambulansa alındı. Kazazedeler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

DAĞILAN PARKE TAŞLARI TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ

Kaldırıma çarparak havalanan otomobilin çarptığı yığılı haldeki parke taşları, yol üzerine dağılarak trafiği tehlikeye düşürdü. Polis ekiplerince başka kazaların yaşanmasına engel olmak yolda için trafik önlemleri alındı. Hurdaya dönen otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

 

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