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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi öldü

        Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi öldü

        Çankırı'da devam eden altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 02.09.2023 - 13:55
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        Çankırı'da toprak kayması! 1 işçi öldü
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        Çankırı'da altyapı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Abdülhalik Renda Mahallesi Çay Yolu Sokak'ta altyapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

        Bölgede çalışan Orhan Arvaz (42), kayan toprağın altında kaldı.

        Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından Arvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Arvaz'ın cenazesi otopsi için morga gönderildi.

        Arvaz'ın Ağrı nüfusuna kayıtlı 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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