Çankırı'da doğaya 300 keklik salındı

Ana Haber Bülteni - 27 Haziran 2026 (ABD-İran Savaşı Yeniden Başlar Mı?)

Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı. 11 dokunulmazlık dosyası TBMM'de. Ankara'da NATO öncesi operasyonlar. ABD-İran hattında sıcak temas. ABD-İran savaşı yeniden alevlenir mi? Müzakereler olumsuz etkilenir mi? İran-ABD müzakereleri nasıl ilerleyecek? ABD-İran anlaşması bozuluar mu? Gıda fiyatlarında... Daha Fazla Göster Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı. 11 dokunulmazlık dosyası TBMM'de. Ankara'da NATO öncesi operasyonlar. ABD-İran hattında sıcak temas. ABD-İran savaşı yeniden alevlenir mi? Müzakereler olumsuz etkilenir mi? İran-ABD müzakereleri nasıl ilerleyecek? ABD-İran anlaşması bozuluar mu? Gıda fiyatlarında düşüş bekleniyor mu? Hürmüz açıldı, gübre krizi çözüldü mü? Ana Haber Bülteni'ni Evren Aydın sundu. Daha Az Göster