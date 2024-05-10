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        Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı-Tımarlı sulama hattına 11 Mayıs'ta su bırakılacak

        Çeltik üreticilerin talebi üzerine Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı-Tımarlı sulama hattına 11 Mayıs'ta su bırakılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:38
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        Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı-Tımarlı sulama hattına 11 Mayıs'ta su bırakılacak
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        Çeltik üreticilerin talebi üzerine Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı-Tımarlı sulama hattına 11 Mayıs'ta su bırakılacağı bildirildi.

        Kızılırmak Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızılırmak havzasında tarım yapan çiftçilerin talebi üzerine MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Kaymakam Bilal Çitil ve Belediye Başkanı Erol Şentürk'ün DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

        Yapılan görüşmeler neticesinde Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı Tımarlı sulama hattına 11 Mayıs'ta saat 00.00'da su bırakılacağı aktarılan açıklamada, çiftçilere 2024 yılı çeltik ekim sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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