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        Çankırı'da refüj yenileme çalışmaları sürüyor

        Çankırı'da Yanlar Caddesi'ndeki refüjün trafik akaşına göre yenilendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:33
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        Çankırı'da refüj yenileme çalışmaları sürüyor
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        Çankırı'da Yanlar Caddesi'ndeki refüjün trafik akaşına göre yenilendiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Abdülhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'ndeki refüjde revize çalışmalarına başladığı belirtildi.

        Çalışmalar kapsamında Ahmet Bukan Köprüsü ile Mehmetçik Ortaokulu arasında kalan birinci etap çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, yolun fiziksel ayrımını sağlamak için beton bariyer kullanıldığı, bitkisel peyzajın yapıldığı refüj çalışmalarında otomatik sulama hattının yenilendiği kaydedildi.

        Açıklamada, ikinci etap olan Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi güzergahını kapsayan bölgenin çalışmalarının hava koşullarına göre yürütüleceği ifade edildi.

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