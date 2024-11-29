Çankırı'da refüj yenileme çalışmaları sürüyor

Açıklamada, ikinci etap olan Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi güzergahını kapsayan bölgenin çalışmalarının hava koşullarına göre yürütüleceği ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında Ahmet Bukan Köprüsü ile Mehmetçik Ortaokulu arasında kalan birinci etap çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, yolun fiziksel ayrımını sağlamak için beton bariyer kullanıldığı, bitkisel peyzajın yapıldığı refüj çalışmalarında otomatik sulama hattının yenilendiği kaydedildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Abdülhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'ndeki refüjde revize çalışmalarına başladığı belirtildi.

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