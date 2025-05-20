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        Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:52 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:52
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        Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yapraklı ilçesine bağlı Kaymaz köyünde M.G'nin (77) kullandığı traktör, tarlada çalışma yaptığı sırada devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından M.G'nin cenazesi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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