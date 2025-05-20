Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yapraklı ilçesine bağlı Kaymaz köyünde M.G'nin (77) kullandığı traktör, tarlada çalışma yaptığı sırada devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından M.G'nin cenazesi morga kaldırıldı.
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