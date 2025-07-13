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        Çankırı'da özel gereksinimli bireyler galoş üreterek sosyalleşiyor

        ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı'da özel gereksinimli bireyler, galoş üretimi yaparak hem harçlıklarını kazanıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:11
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        Çankırı'da özel gereksinimli bireyler galoş üreterek sosyalleşiyor
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        ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı'da özel gereksinimli bireyler, galoş üretimi yaparak hem harçlıklarını kazanıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

        Çankırı İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi'nde engelli bireylere yönelik galoş üretim atölyesi kuruldu.

        Yaklaşık 30 özel gereksinimli birey, haftanın 4 günü dönüşümlü olarak galoş atölyesinde çalışarak üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Atölyede günde yaklaşık 300 galoş üretiliyor. Üretilen galoşlar, il genelindeki kurumlara satılıyor.

        İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği Başkanı Hatice Barak, AA muhabirine, Çankırı'da engelli bireylerin anneleri olarak yaklaşık 6 yıl önce bir araya gelerek dernek kurduklarını söyledi.

        Derneğin kuruluşunun ardından annelerin birbirlerine destek olduğunu, daha sonra çocukların beraber güzel vakit geçirmeye başladığını anlatan Barak, "Valimiz Mustafa Fırat Taşolar'ın özel bireylere ilgisi ve desteği çok fazla. Vali Bey ile görüştüğümüzde çocukların hepsinin iş istediğini ilettik. Vali Bey ile İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy'un destekleriyle galoş atölyesini kurduk. Yaklaşık 15 aydır üretim yapıyoruz. Annelerimiz buraya geliyor, çocuklarının yanında oluyor." dedi.

        Dernek olarak üretilen galoşların satışı için işletme kurduklarını dile getiren Barak, "Çocuklarımız sabah kalkıp işe gelir gibi geliyor, burada galoş üretiyor. Biz de onlara harçlık olarak maaş veriyoruz. Ailelerinden bu parayı alsalar belki bu kadar önemi olmaz ama kendileri kazandığı için öz güvenleri yerine gelmeye başladı. Çocuklar toplumda var olmaya başladı." ifadesini kullandı.

        - "Onların mutlu olması bizim için en önemli şey"

        23 yaşında down sendromlu çocuğu bulunan dernek üyesi Yasemin Üstündağ ise çocuklarının eğitim gördükleri okuldan mezun olduktan sonra aktivite yapamadıklarını söyledi.

        Çocukların kurdukları galoş üretim atölyesine gelirken çok mutlu olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Buraya geldiklerinde arkadaşlarıyla hem muhabbet ediyor hem üretiyorlar. Üretip mutlu oluyorlar. Arkadaşlarıyla muhabbet ederek güzel ortam oluyor. Onların mutlu olması bizim için en önemli şey." diye konuştu.

        Özel gereksinimli çocuğu olan Aysun Ekiz de okulu bitirdikten sonra oğlunun hiç dışarı çıkmadığına işaret ederek, "Önceden bir arkadaşım gelse bile yanına çıkmıyordu. Şimdi onların yanına çıkıyor, sohbet ediyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu, dernek sayesinde, buraya gelmekle oldu. Onun öz güveni beni de sevindiriyor. Artık arkadaşları oldu, tek başına kalmadı." dedi.

        Galoş üretimi yapan özel gereksinimli Berat Kırık da arkadaşlarını çok sevdiğini, onlarla iç içe kardeş gibi olduklarını anlattı.

        Özel gereksinimli Ramazan Akbaş da galoş üretimi yapmaktan mutluluk duyduğunu, atölyenin kendisi için hayat kaynağı olduğunu kaydetti.

        Gülçin Kethüda ise atölyeye gelmediği günlerde çok sıkıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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