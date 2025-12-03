Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da özel gereksinimli bireyler için "yaran gecesi" düzenlendi

        Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, özel gereksinimli bireyler için Ahilik kültürünün bir parçası "yaran gecesi" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 21:09 Güncelleme: 03.12.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da özel gereksinimli bireyler için "yaran gecesi" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, özel gereksinimli bireyler için Ahilik kültürünün bir parçası "yaran gecesi" gerçekleştirdi.

        İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği ve Ahi Yaran Derneği tarafından düzenlen programda, özel gereksinimli bireyler maniler okudu, oyunlar oynadı.

        İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği Başkanı Hatice Barak, özel bireylerin toplumsal hayata katılımını sağlamak ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kendileri için bir kutlama günü olmadığını, sadece farkındalık günü olduğunu söyleyen Barak, programı özel gereksinimli bireylerin toplumda ve sosyal hayatta yer almaları ve toplumun daha anlayışlı olması için hazırladıklarını ifade etti.

        Program, özel gereksinimli bireylere katılım sertifikası verilmesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"
        "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"

        Benzer Haberler

        Çankırı'nın ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli...
        Çankırı'nın ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli...
        Şabanözü'nde ilkokul öğrencileri kendi meşe palamutlarını dikti
        Şabanözü'nde ilkokul öğrencileri kendi meşe palamutlarını dikti
        Çankırı'da "Umuda Dokunanlar" programı düzenlendi
        Çankırı'da "Umuda Dokunanlar" programı düzenlendi
        Beyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendi
        Beyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendi
        Çankırı'da öğrenci yurdunda yangın tatbikatı yapıldı
        Çankırı'da öğrenci yurdunda yangın tatbikatı yapıldı
        Çankırı'da aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralan...
        Çankırı'da aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralan...