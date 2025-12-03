Çankırı'da özel gereksinimli bireyler için "yaran gecesi" düzenlendi

Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, özel gereksinimli bireyler için Ahilik kültürünün bir parçası "yaran gecesi" gerçekleştirdi.

İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği ve Ahi Yaran Derneği tarafından düzenlen programda, özel gereksinimli bireyler maniler okudu, oyunlar oynadı.

İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği Başkanı Hatice Barak, özel bireylerin toplumsal hayata katılımını sağlamak ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kendileri için bir kutlama günü olmadığını, sadece farkındalık günü olduğunu söyleyen Barak, programı özel gereksinimli bireylerin toplumda ve sosyal hayatta yer almaları ve toplumun daha anlayışlı olması için hazırladıklarını ifade etti.

Program, özel gereksinimli bireylere katılım sertifikası verilmesiyle son buldu.