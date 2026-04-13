Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 Nisan 2026 bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Güçlenen dolar ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, ons altın üzerinde baskı oluştururken yatırımcıların gözü yeniden güvenli limana çevrildi. ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması ve petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, enflasyon beklentilerini artırarak piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Bu gelişmelerin ardından "gram altın ne kadar", "çeyrek altın kaç TL", "ons altın fiyatı bugün" gibi aramalar hız kazandı. İşte 13 Nisan güncel altın fiyatları…
Son dakika altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler altın fiyatlarında yön değişimine neden oldu. Doların güç kazanmasıyla birlikte altın fiyatları son bir haftanın en düşük seviyelerine gerilerken, jeopolitik risklerin artması piyasada yeni beklentileri beraberinde getirdi. İşte 13 Nisan Pazrtesi canlı altın kuru ile bugünün altın fiyatları alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ - SATIŞ)
6.775,6030
6.776,4510
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.747,08
4.752,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.840,8600
11.079,3700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.363,1200
44.181,8100
TAM ALTIN FİYATI
44.772,00
45.388,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.616,83
22.161,53
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.369,19
44.187,52
ATA ALTIN FİYATI
45.203,39
46.380,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.717,83
4.943,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.189,91
6.475,77
GREMSE ALTIN FİYATI
110.580,00
113.565,00