        Altın fiyatları 10 Mart 2026 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Orta Doğu'daki savaş 10'uncu gününe girerken piyasalar alt üst oldu. Petrol fiyatlarının 120 dolara yaklaşması enflasyon endişelerini artırdı. Güçlenen dolar ve yüksek faiz beklentileri altın fiyatlarını aşağı çekti. Külçe altın, yüzde 3'e varan düşüşle ons başına 5.015 dolara kadar geriledi. Daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 5.108 dolara yükseldi. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 10 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orta Doğu’daki savaşın ikinci haftasına girmesi ve petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara yaklaşması piyasalardaki baskıyı artırdı. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ABD’de enflasyon endişelerini artırması, Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutabileceği ya da artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Daha yüksek borçlanma maliyetleri ve güçlü dolar genellikle değerli metaller için olumsuz bir ortam yaratıyor. Bu nedenle altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. İşte 10 Mart 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.212,7990

        Satış: 7.213,7070

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.107,25

        Satış: 5.108,70

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.540,4800

        Satış: 11.794,4100

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.143,6900

        Satış: 47.014,7000

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.679,00

        Satış: 48.011,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.016,56

        Satış: 23.596,28

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.174,07

        Satış: 47.045,29

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.571,82

        Satış: 49.831,81

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.017,42

        Satış: 5.284,01

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.673,25

        Satış: 6.972,71

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 118.846,00

        Satış: 120.042,00

