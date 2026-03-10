Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orta Doğu’daki savaşın ikinci haftasına girmesi ve petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara yaklaşması piyasalardaki baskıyı artırdı. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ABD’de enflasyon endişelerini artırması, Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutabileceği ya da artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Daha yüksek borçlanma maliyetleri ve güçlü dolar genellikle değerli metaller için olumsuz bir ortam yaratıyor. Bu nedenle altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. İşte 10 Mart 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları…