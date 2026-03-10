Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 10 Mart 2026 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Orta Doğu'daki savaş 10'uncu gününe girerken piyasalar alt üst oldu. Petrol fiyatlarının 120 dolara yaklaşması enflasyon endişelerini artırdı. Güçlenen dolar ve yüksek faiz beklentileri altın fiyatlarını aşağı çekti. Külçe altın, yüzde 3'e varan düşüşle ons başına 5.015 dolara kadar geriledi. Daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 5.108 dolara yükseldi. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 10 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orta Doğu’daki savaşın ikinci haftasına girmesi ve petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara yaklaşması piyasalardaki baskıyı artırdı. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ABD’de enflasyon endişelerini artırması, Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutabileceği ya da artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Daha yüksek borçlanma maliyetleri ve güçlü dolar genellikle değerli metaller için olumsuz bir ortam yaratıyor. Bu nedenle altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. İşte 10 Mart 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.212,7990
Satış: 7.213,7070
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.107,25
Satış: 5.108,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.540,4800
Satış: 11.794,4100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.143,6900
Satış: 47.014,7000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.679,00
Satış: 48.011,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.016,56
Satış: 23.596,28
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.174,07
Satış: 47.045,29
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.571,82
Satış: 49.831,81
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.017,42
Satış: 5.284,01
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.673,25
Satış: 6.972,71
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 118.846,00
Satış: 120.042,00