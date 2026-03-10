Altın yeniden yükselişe geçti! İşte 10 Mart Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tüm askeri güçlerini büyük oranda yok ettiklerini savunmuş ve savaşın "yakın bir zamanda sona ereceğini" söylemişti. Trump'ın açıklamalarının ardından dolar ve petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın 5 bin 186 doların üzerine çıkarak önceki seansta yaşanan kayıplarını sildi. Altının ons fiyatı ilerleyen saatlerde 5 bin 168 dolar seviyesine tutundu. Gram altın ise yeniden 7 bin 300 liranın üzerinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.316,6560
Satış: 7.317,6480
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.166,70
Satış: 5.168,01
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.707,2300
Satış: 11.964,7600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.828,9000
Satış: 47.712,6700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.258,00
Satış: 48.715,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.340,81
Satış: 23.929,12
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.827,95
Satış: 47.711,89
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.518,49
Satış: 49.765,90
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.067,56
Satış: 5.354,50
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.754,04
Satış: 7.075,04
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 120.272,00
Satış: 121.786,00