        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MART 2026: Altın yeniden yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın yeniden yükselişe geçti! İşte 10 Mart Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tüm askeri güçlerini büyük oranda yok ettiklerini savunmuş ve savaşın "yakın bir zamanda sona ereceğini" söylemişti. Trump'ın açıklamalarının ardından dolar ve petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın 5 bin 186 doların üzerine çıkarak önceki seansta yaşanan kayıplarını sildi. Altının ons fiyatı ilerleyen saatlerde 5 bin 168 dolar seviyesine tutundu. Gram altın ise yeniden 7 bin 300 liranın üzerinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 07:57
        Altın fiyatları 10 Mart 2026 Salı gününe yükselişle başladı. Bu yükselişte ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki savaşın yakında sona erebileceğini söylemesi etkili oldu. Trump’ın açıklamaları dolar ve petrol fiyatlarında ise düşüşe neden oldu. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 5 bin 168 liradan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın ise 7 bin 300 liranın üzerinde seyrediyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.316,6560

        Satış: 7.317,6480

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.166,70

        Satış: 5.168,01

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.707,2300

        Satış: 11.964,7600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.828,9000

        Satış: 47.712,6700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.258,00

        Satış: 48.715,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.340,81

        Satış: 23.929,12

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.827,95

        Satış: 47.711,89

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.518,49

        Satış: 49.765,90

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.067,56

        Satış: 5.354,50

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.754,04

        Satış: 7.075,04

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 120.272,00

        Satış: 121.786,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
