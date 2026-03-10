Altın fiyatları 10 Mart 2026 Salı gününe yükselişle başladı. Bu yükselişte ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki savaşın yakında sona erebileceğini söylemesi etkili oldu. Trump’ın açıklamaları dolar ve petrol fiyatlarında ise düşüşe neden oldu. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 5 bin 168 liradan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın ise 7 bin 300 liranın üzerinde seyrediyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…