Güncel altın fiyatları: 10 Nisan 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?
ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik iki haftalık ateşkes anlaşmasının sağlanması, küresel piyasalarda belirsizliği azaltırken altına olan talebi yeniden artırdı. Jeopolitik risklerin geçici de olsa hafiflemesine rağmen yatırımcıların temkinli duruşunu koruması, güvenli liman olarak görülen altının fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle 10 Nisan 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte güncel alış ve satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.755,67
Satış: 6.756,47
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.764,58
Satış: 4.769,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.809,07
Satış: 11.046,83
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.236,28
Satış: 44.052,18
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 44.484,00
Satış: 45.675,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.550,58
Satış: 22.093,66
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 43.236,28
Satış: 44.052,18
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 45.447,98
Satış: 46.620,72
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.713,20
Satış: 4.949,10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.178,19
Satış: 6.482,53
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 110.361,00
Satış: 113.331,00