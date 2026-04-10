        CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Güncel altın fiyatları: 10 Nisan 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik iki haftalık ateşkes anlaşmasının sağlanması, küresel piyasalarda belirsizliği azaltırken altına olan talebi yeniden artırdı. Jeopolitik risklerin geçici de olsa hafiflemesine rağmen yatırımcıların temkinli duruşunu koruması, güvenli liman olarak görülen altının fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle 10 Nisan 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte güncel alış ve satış rakamları…

        Giriş: 10.04.2026 - 07:20 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes anlaşması, küresel piyasalarda tansiyonu düşürse de yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. Belirsizliklerin tam anlamıyla sona ermemesi ve temkinli beklentilerin sürmesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü eğilimi destekledi. Bununla birlikte, dolar endeksindeki dalgalı seyir ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler de altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 10 Nisan 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki güncel alış ve satış seviyeleri yakından takip ediliyor. İşte canlı altın fiyatlatı haberimizde...

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.755,67

        Satış: 6.756,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.764,58

        Satış: 4.769,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.809,07

        Satış: 11.046,83

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.236,28

        Satış: 44.052,18

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 44.484,00

        Satış: 45.675,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.550,58

        Satış: 22.093,66

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.236,28

        Satış: 44.052,18

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 45.447,98

        Satış: 46.620,72

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.713,20

        Satış: 4.949,10

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.178,19

        Satış: 6.482,53

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 110.361,00

        Satış: 113.331,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı
        Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!