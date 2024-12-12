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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 12 ARALIK 2024: Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarında son durum 12 Aralık: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarındaki son durum 12 Aralık Perşembe günü için araştırılıyor. ABD Kasım ayı enflasyonu geçtiğimiz gün açıklandı. ABD enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde ancak yüksek gelmesi nedeniyle altın fiyatları hızlı yükseliş yaşadı ve rekorun kıyısından döndü. Haftanın dördüncü işl gününde canlı alış-satış rakamları yatrıımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 07:27 Güncelleme: 12.12.2024 - 07:27
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve birikimciler tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından altın fiyatları güç kazandı. Beklentiler dahilinde olmasına rağmen yüksek gelen enflasyon nedeniyle altın hızlı yükseliş yaşadı ve rekorun kıyısından döndü. Haftanın beşinci iş gününde gram altın 3 bin 38 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Aralık 2024 canlı altın fiyatları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        ABD Kasım ayı enflasyonunun beklentiler dahilinde ancak yüksek gelmesi nedeniyle altın fiyatları hızlı yükseliş yaşadı ve rekorun kıyısından döndü.

        Gram altın güne 3 bin 38 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 968 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.038,1580

        Satış: 3.038,6290

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.709,8700

        Satış: 2.711,4300

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.860,5700

        Satış: 4.967,9900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.442,5200

        Satış: 19.810,8600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.808,00

        Satış: 19.993,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.691,78

        Satış: 9.936,88

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.444,31

        Satış: 19.812,99

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.082,55

        Satış: 20.587,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.646,31

        Satış: 2.492,44

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.770,75

        Satış: 2.927,03

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.209,00

        Satış: 49.861,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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