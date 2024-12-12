Altın fiyatlarında son durum 12 Aralık: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatlarındaki son durum 12 Aralık Perşembe günü için araştırılıyor. ABD Kasım ayı enflasyonu geçtiğimiz gün açıklandı. ABD enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde ancak yüksek gelmesi nedeniyle altın fiyatları hızlı yükseliş yaşadı ve rekorun kıyısından döndü. Haftanın dördüncü işl gününde canlı alış-satış rakamları yatrıımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve birikimciler tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından altın fiyatları güç kazandı. Beklentiler dahilinde olmasına rağmen yüksek gelen enflasyon nedeniyle altın hızlı yükseliş yaşadı ve rekorun kıyısından döndü. Haftanın beşinci iş gününde gram altın 3 bin 38 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Aralık 2024 canlı altın fiyatları son durum...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
ABD Kasım ayı enflasyonunun beklentiler dahilinde ancak yüksek gelmesi nedeniyle altın fiyatları hızlı yükseliş yaşadı ve rekorun kıyısından döndü.
Gram altın güne 3 bin 38 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 968 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.038,1580
Satış: 3.038,6290
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.709,8700
Satış: 2.711,4300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.860,5700
Satış: 4.967,9900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.442,5200
Satış: 19.810,8600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.808,00
Satış: 19.993,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.691,78
Satış: 9.936,88
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.444,31
Satış: 19.812,99
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.082,55
Satış: 20.587,14
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.646,31
Satış: 2.492,44
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.770,75
Satış: 2.927,03
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.209,00
Satış: 49.861,00