Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve birikimciler tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından altın fiyatları güç kazandı. Beklentiler dahilinde olmasına rağmen yüksek gelen enflasyon nedeniyle altın hızlı yükseliş yaşadı ve rekorun kıyısından döndü. Haftanın beşinci iş gününde gram altın 3 bin 38 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Aralık 2024 canlı altın fiyatları son durum...