Altın fiyatları yükselişte! İşte 17 Mart Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları bugün yükselişe geçti. Gram altın 7 bin 135 TL, ons altın ise 5 bin 22 dolar seviyesinde güne başlarken, piyasalar çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına kilitlendi. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ''Haftanın ikinci işlem gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 17 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 17 Mart 2026 Salı gününe pozitif başladı. Gram altın haftanın ikinci işlem gününe 7 bin 135 lira, ons altın ise 5 bin 22 dolar seviyesinde başlarken, küresel piyasalardaki temkinli görünüm, güçlü dolar endeksi ve yükselen tahvil faizleri değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Piyasalar ise çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararını bekliyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 17 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.151,2690
Satış: 7.152,1640
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.022,92
Satış: 5.024,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.442,0300
Satış: 11.693,7900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.768,1200
Satış: 46.632,1100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 46.931,00
Satış: 47.422,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.814,00
Satış: 23.389,11
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.769,72
Satış: 46.633,55
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 47.579,20
Satış: 48.814,82
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.953,54
Satış: 5.223,13
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.568,76
Satış: 6.883,03
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 116.972,00
Satış: 118.490,00