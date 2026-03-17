Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART 2026: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 17 Mart Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları bugün yükselişe geçti. Gram altın 7 bin 135 TL, ons altın ise 5 bin 22 dolar seviyesinde güne başlarken, piyasalar çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına kilitlendi. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ''Haftanın ikinci işlem gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 17 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 07:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 17 Mart 2026 Salı gününe pozitif başladı. Gram altın haftanın ikinci işlem gününe 7 bin 135 lira, ons altın ise 5 bin 22 dolar seviyesinde başlarken, küresel piyasalardaki temkinli görünüm, güçlü dolar endeksi ve yükselen tahvil faizleri değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Piyasalar ise çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararını bekliyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 17 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.151,2690

        Satış: 7.152,1640

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.022,92

        Satış: 5.024,21

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.442,0300

        Satış: 11.693,7900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.768,1200

        Satış: 46.632,1100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 46.931,00

        Satış: 47.422,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.814,00

        Satış: 23.389,11

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.769,72

        Satış: 46.633,55

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 47.579,20

        Satış: 48.814,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.953,54

        Satış: 5.223,13

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.568,76

        Satış: 6.883,03

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 116.972,00

        Satış: 118.490,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
