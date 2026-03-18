Altın kayıplarını geri aldı! İşte 18 Mart Çarşamba Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Haftanın ilk gününde düşüş yaşayan altın fiyatları 18 Mart 2026 Çarşamba gününe pozitif başladı. Bu yükselişte Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceğine dair endişelerin azalması etkili oldu. Piyasalar ise çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararını bekliyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.123,28
Satış: 7.124,19
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.019,33
Satış: 5.020,66
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.397,5200
Satış: 11.648,2300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.586,87
Satış: 46.447,56
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 46.700,00
Satış: 47.203,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.723,25
Satış: 23.296,09
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.586,87
Satış: 46.447,56
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 47.579,20
Satış: 48.814,82
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.931,82
Satış: 5.199,23
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.533,35
Satış: 6.848,03
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 116.346,00
Satış: 117.892,00