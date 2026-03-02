Altın fiyatlarında sert yükseliş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatları 2 Mart 2026 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Sarı metal, Orta Doğu'daki savaşın piyasaları sarsması ve yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönlendirmesiyle değer kazandı. Ons altın, yüzde 2'ye yakın yükselişle 5.390 doları gördü. Böylece fiyatlar bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altından destek bulan gram altın ise serbest piyasada 7.500 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Mart 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.565,6630
Satış: 7.566,5820
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.365,59
Satış: 5.367,01
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 12.105,0600
Satış: 12.371,3600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 48.420,2400
Satış: 49.334,1100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 51.288,00
Satış: 52.786,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 24.129,86
Satış: 24.740,09
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 48.411,01
Satış: 49.328,86
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 51.674,81
Satış: 53.100,67
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.327,95
Satış: 5.755,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 7.177,16
Satış: 7.661,19
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 127.893,00
Satış: 131.932,00