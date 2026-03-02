Canlı
        CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MART 2026: Altında sert yükseliş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında sert yükseliş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatları 2 Mart 2026 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Sarı metal, Orta Doğu'daki savaşın piyasaları sarsması ve yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönlendirmesiyle değer kazandı. Ons altın, yüzde 2'ye yakın yükselişle 5.390 doları gördü. Böylece fiyatlar bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altından destek bulan gram altın ise serbest piyasada 7.500 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Mart 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 08:22
        1

        Güncel altın fiyatları 2 Mart 2026 Pazartesi günü alım satım yapacaklar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İsrail-ABD-İran arasındaki savaş piyasaları sarsarken, yatırımcıları daha güvenli limanlara yönlendirdi. Bu sebeple sarı metal haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Ons altın günü 5 bin 390 dolar, gram altın ise 7 bin 623 lira seviyesinde açtı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 2 Mart 2026 altın alış-satış fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.565,6630

        Satış: 7.566,5820

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.365,59

        Satış: 5.367,01

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 12.105,0600

        Satış: 12.371,3600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 48.420,2400

        Satış: 49.334,1100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 51.288,00

        Satış: 52.786,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.129,86

        Satış: 24.740,09

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 48.411,01

        Satış: 49.328,86

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 51.674,81

        Satış: 53.100,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.327,95

        Satış: 5.755,55

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 7.177,16

        Satış: 7.661,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 127.893,00

        Satış: 131.932,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
