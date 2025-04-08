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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025 GRAFİĞİ | Altında toparlanma çabası! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altında toparlanma çabası! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 2 Nisan Salı günü toparlanma çabasını sürdürüyor. Altın fiyatları hızlı yükseliş ve düşüş grafiği sergilemeye devam ediyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 664 lira, çeyrek altın 5 bin 991 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 07:39 Güncelleme: 08.04.2025 - 07:39
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        1

        Canlı altın fiyatları 2 Nisan 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i yeni tarifelerle tehdit etmesi küresel ticaret savaşı endişelerini artırdı. Yatırımcıların güvenli limana olan taleplerinin artmasıyla birlikte altın fiyatları toparlanma çabası göstermeye başladı. Güncel verilere göre, ons altın 2 bin 984 liradan, 22 ayar bilezik ise 3 bin 605 liradan alıcı buluyor. İşte 2 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3641 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3640 lira, en yüksek de 3672 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3664 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.663,91

        Satış: 3.664,29

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.981,70

        Satış: 2.984,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.862,26

        Satış: 5.991,12

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.451,47

        Satış: 23.893,74

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.458,00

        Satış: 24.642,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.689,09

        Satış: 11.983,52

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.451,47

        Satış: 23.893,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 24.950,37

        Satış: 25.581,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.047,24

        Satış: 2.956,58

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.422,26

        Satış: 3.605,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 60.771,00

        Satış: 61.653,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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