Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Bankacılık sektöründe yarattığı risk ile birlikte artmaya başlayan ons altın fiyatı 2 bin dolar bandını aşarken gram altın ise rekor tazeledi. Altın fiyatları koronavirüs pandemisinin çıkış döneminin çıktığı 2020 yılından bu yana en sert yükselişini yaşadı. İşte, 21 Mart 2023 Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

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