Altında rekor yükseliş sürüyor! 23 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Altın fiyatları bu haftayı yükselişle sürdürüyor. Fed'in 18 Eylül'de faiz oranında 25 baz puan indirim yapmasına güçlü bir ihtimal olarak bakılırken, piyasa beklentisi altını destekliyor. Bu nedenle gram altın daha önce hiç görmediği bir zirveye ulaşarak 2 bin 700 TL seviyesine çıktı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 23 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayından itibaren faiz indireceği yönünde beklentiler altın fiyatlarını yukarı çekti. Öte yandan, Fed'in Eylül'de faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.
Bölgedeki İran – İsrail geriliminin risk algısı da altının yönünü yukarı çevirmesine etki ediyor.
İç piyasada ise altın tasarrufu sahipleri kar satışına başladı. Kapalıçarşı’da altın alım satımında hareketlilik gözlendi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 23 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ!
Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. 21 Ağustos 2024 tarihinde gram altın 2 bin 732 TL'ye çıktı. Çeyrek altın ise 4 bin 371 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.732,1110
Satış: 2.732,5040
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.503,4400
Satış: 2.503,8200
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.371,4000
Satış: 4.467,6700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.487,0700
Satış: 17.817,0100
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.716,00
Satış: 8.935,65
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.486,64
Satış: 17.816,66
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.368,26
Satış: 18.830,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.498,62
Satış: 1.943,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.530,76
Satış: 2.665,29