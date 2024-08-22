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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 23 Ağustos 2024: Altında rekor yükseliş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altında rekor yükseliş sürüyor! 23 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın fiyatları bu haftayı yükselişle sürdürüyor. Fed'in 18 Eylül'de faiz oranında 25 baz puan indirim yapmasına güçlü bir ihtimal olarak bakılırken, piyasa beklentisi altını destekliyor. Bu nedenle gram altın daha önce hiç görmediği bir zirveye ulaşarak 2 bin 700 TL seviyesine çıktı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 23 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 07:09 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:07
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        Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayından itibaren faiz indireceği yönünde beklentiler altın fiyatlarını yukarı çekti. Öte yandan, Fed'in Eylül'de faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

        Bölgedeki İran – İsrail geriliminin risk algısı da altının yönünü yukarı çevirmesine etki ediyor.

        İç piyasada ise altın tasarrufu sahipleri kar satışına başladı. Kapalıçarşı’da altın alım satımında hareketlilik gözlendi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 23 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

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        ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ!

        Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. 21 Ağustos 2024 tarihinde gram altın 2 bin 732 TL'ye çıktı. Çeyrek altın ise 4 bin 371 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.732,1110

        Satış: 2.732,5040

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.503,4400

        Satış: 2.503,8200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.371,4000

        Satış: 4.467,6700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.487,0700

        Satış: 17.817,0100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.716,00

        Satış: 8.935,65

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.486,64

        Satış: 17.816,66

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.368,26

        Satış: 18.830,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.498,62

        Satış: 1.943,36

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.530,76

        Satış: 2.665,29

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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