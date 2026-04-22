23 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları
Altın fiyatları 23 Nisan 2026 Perşembe günü yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD ile İran arasındaki ateşkes süresinin uzatılması sonrası petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, küresel enflasyon ve faiz baskısına ilişkin endişeleri hafifletirken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 14-22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasada son durum...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.872,4500
6.873,3020
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.718,42
4.721,66
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.996,1800
11.238,1200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.983,5800
44.814,0100
TAM ALTIN FİYATI
44.642,00
45.165,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.907,16
22.459,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.951,67
44.781,60
ATA ALTIN FİYATI
45.468,38
46.611,52
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.753,08
4.986,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.243,01
6.537,71
GREMSE ALTIN FİYATI
111.175,00
113.947,00