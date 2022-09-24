Emtia piyasalarında ise artan resesyon kaygılarının fiyatlanması ve dolardaki yükselişin etkisiyle satış baskıları arttı. Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 1,9 değer kaybederek 1.644 dolarla Nisan 2020'den bu yana en kötü kapanışını gerçekleştirdi.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,02 azalışla 975 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,02 kayıpla 6 bin 533 liraya geriledi. İşte 24 Eylül 2022 Cumartesi hafta sonu Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları...

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