Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.039,18 %0,48
        DOLAR 27,2010 %0,22
        EURO 28,9620 %0,10
        ALTIN 1.680,66 %0,02
        FAİZ 23,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,52 %-0,28
        BITCOIN 26.102,00 %-1,52
        GBP/TRY 33,2851 %0,06
        EUR/USD 1,0645 %-0,03
        BRENT 93,65 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 2.747,88 %0,02
        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 25 Eylül 2023 | Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın yeni haftaya böyle başladı! İşte 25 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

        Canlı altın fiyatları ile alış ve satış kurları haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları, Fed faiz kararı ve TC Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından hareketlendi. İşte 25 Eylül Pazartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 08:00 Güncelleme: 25.09.2023 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları, altının ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanılan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararları açıklanırken gözler "Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna çevrildi. İşte 25 Eylül 2023 Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarında son durum...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.711,26

        1.715,93

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.689,84

        2.749,34

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.923,60

        1.923,89

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.759,36

        10.963,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.362,87

        5.498,68

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.759,36

        10.963,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.314,27

        11.596,52

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        948,31

        1.127,35

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.555,25

        1.645,06

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu