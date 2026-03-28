Altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 28 Mart 2026 güncel 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları
Güvenli liman olarak görülen altın, inişli çıkışlı bir grafik çizmeye devam ediyor. Sarı metal güne yükselişle başlamasına karşın üst üste 4. haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın haftanın son işlem gününde 4 bin 428 dolardan işlem görürken, yurt içinde en çok rağbet gören gram altın ise 6 bin 365 lira seviyesinde seyretti. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın kaç TL? İşte 28 Mart 2026 güncel altın alış-satış fiyatları!
Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.Güvenli liman olarak görülen altın, inişli çıkışlı bir grafik çizmeye devam ediyor. Sarı metal güne yükselişle başlamasına karşın üst üste 4. haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın haftanın son işlem gününde 4 bin 428 dolar, gram altın ise 6 bin 365 lira seviyesinde seyretti. İşte, 28 Mart 2026 güncel 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.364,1810
Satış: 6.365,0960
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.427,66
Satış: 4.428,79
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.179,9400
Satış: 10.404,1300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.703,4900
Satış: 41.472,2800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 44.032,00
Satış: 45.035,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.212,16
Satış: 20.721,99
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.507,49
Satış: 41.272,69
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.784,41
Satış: 44.926,49
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.590,40
Satış: 4.805,72
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.019,88
Satış: 6.311,74
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.968,00
Satış: 113.464,00