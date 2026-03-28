        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı Altın Fiyatları 28 Mart 2026: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 28 Mart 2026 güncel 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları

        Güvenli liman olarak görülen altın, inişli çıkışlı bir grafik çizmeye devam ediyor. Sarı metal güne yükselişle başlamasına karşın üst üste 4. haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın haftanın son işlem gününde 4 bin 428 dolardan işlem görürken, yurt içinde en çok rağbet gören gram altın ise 6 bin 365 lira seviyesinde seyretti. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın kaç TL? İşte 28 Mart 2026 güncel altın alış-satış fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2026 - 00:02 Güncelleme:
        1

        Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.Güvenli liman olarak görülen altın, inişli çıkışlı bir grafik çizmeye devam ediyor. Sarı metal güne yükselişle başlamasına karşın üst üste 4. haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın haftanın son işlem gününde 4 bin 428 dolar, gram altın ise 6 bin 365 lira seviyesinde seyretti. İşte, 28 Mart 2026 güncel 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.364,1810

        Satış: 6.365,0960

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.427,66

        Satış: 4.428,79

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.179,9400

        Satış: 10.404,1300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.703,4900

        Satış: 41.472,2800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 44.032,00

        Satış: 45.035,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.212,16

        Satış: 20.721,99

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.507,49

        Satış: 41.272,69

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.784,41

        Satış: 44.926,49

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.590,40

        Satış: 4.805,72

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.019,88

        Satış: 6.311,74

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.968,00

        Satış: 113.464,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın faturası tüm insanlığa kesiliyor
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Fenerbahçe Beko sahasında kayıp!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İlkay Gündoğan'dan G.Saray itirafı!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İşte en pahalı transferler!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
