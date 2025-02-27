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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT || Altın düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 28 Şubat Cuma verileri araştırılıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son üç gündür gerileme yaşanıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 380 lira, çeyrek altın ise 5 bin 529 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Şubat 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 07:18 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:24
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        1

        Canlı altın fiyatları 28 Şubat 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kar realizasyonları nedeniyle altın fiyatlarında hafif gerileme yaşandı. Küresel çaptaki risklerden etkilenerek rekor üstüne rekor kıran gram altın, son günlerde durgun seyrediyor. Güncel verilere göre, ons altın 2 bin 888 liradan, 22 ayar bilezik ise 3 bin 264 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Şubat 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3417 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3405 lira, en yüksek de 3424 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3380 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.379,8480

        Satış: 3.380,5160

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.887,2700

        Satış: 2.888,1900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.410,1700

        Satış: 5.529,5900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.638,0600

        Satış: 22.047,9700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.161,00

        Satış: 22.298,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.780,12

        Satış: 11.052,50

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.627,83

        Satış: 22.037,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.526,05

        Satış: 23.090,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.849,24

        Satış: 2.723,36

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.100,51

        Satış: 3.264,52

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.061,00

        Satış: 55.634,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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