Canlı altın fiyatları 28 Şubat 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kar realizasyonları nedeniyle altın fiyatlarında hafif gerileme yaşandı. Küresel çaptaki risklerden etkilenerek rekor üstüne rekor kıran gram altın, son günlerde durgun seyrediyor. Güncel verilere göre, ons altın 2 bin 888 liradan, 22 ayar bilezik ise 3 bin 264 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Şubat 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...