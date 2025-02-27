Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 28 Şubat Cuma verileri araştırılıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son üç gündür gerileme yaşanıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 380 lira, çeyrek altın ise 5 bin 529 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Şubat 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 28 Şubat 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kar realizasyonları nedeniyle altın fiyatlarında hafif gerileme yaşandı. Küresel çaptaki risklerden etkilenerek rekor üstüne rekor kıran gram altın, son günlerde durgun seyrediyor. Güncel verilere göre, ons altın 2 bin 888 liradan, 22 ayar bilezik ise 3 bin 264 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Şubat 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3417 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3405 lira, en yüksek de 3424 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3380 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.379,8480
Satış: 3.380,5160
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.887,2700
Satış: 2.888,1900
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.410,1700
Satış: 5.529,5900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.638,0600
Satış: 22.047,9700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.161,00
Satış: 22.298,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.780,12
Satış: 11.052,50
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.627,83
Satış: 22.037,40
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.526,05
Satış: 23.090,84
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.849,24
Satış: 2.723,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.100,51
Satış: 3.264,52
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.061,00
Satış: 55.634,00