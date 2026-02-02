Habertürk
Habertürk
        Altında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Güncel altın fiyatları 3 Şubat 2026 Salı günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Fed belirsizliğinin azalması ve jeopolitik risklerin yumuşaması satış baskısını artırdı. Altın, tarihi düşüşün ardından gerilemesini sürdürdü. Sarı metal haftaya düşüşle başladı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 4.506 dolara kadar indi. Gram altın serbest piyasada 6.589 TL seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı'da ise 7 bin 200 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 02.02.2026 - 23:59 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:59
        1

        Altın fiyatları 3 Şubat 2026 Salı gününe düşüşle başladı. ABD’de Fed ve olası kapanma riskine dair kaygıların azalması, Beyaz Saray ile Tahran arasında müzakere ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi ve buna bağlı kâr realizasyonları satışların sertleşmesine neden oldu. Sabah saatlerinde ons altın 4.506 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 6 bin 589 liradan alıcı buluyor. İşte 3 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.587,6700

        Satış: 6.589,2360

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.502,85

        Satış: 4.506,45

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.512,7800

        Satış: 10.745,1000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.051,1000

        Satış: 42.848,9500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 45.726,00

        Satış: 46.889,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.910,03

        Satış: 21.437,48

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.951,16

        Satış: 42.743,85

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 46.845,08

        Satış: 48.139,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.852,90

        Satış: 5.145,23

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.359,20

        Satış: 6.772,02

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 113.195,00

        Satış: 116.538,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        2-8 Şubat TOKİ kura çekimi takvimi
        2-8 Şubat TOKİ kura çekimi takvimi
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
