Altında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Güncel altın fiyatları 3 Şubat 2026 Salı günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Fed belirsizliğinin azalması ve jeopolitik risklerin yumuşaması satış baskısını artırdı. Altın, tarihi düşüşün ardından gerilemesini sürdürdü. Sarı metal haftaya düşüşle başladı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 4.506 dolara kadar indi. Gram altın serbest piyasada 6.589 TL seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı'da ise 7 bin 200 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 3 Şubat 2026 Salı gününe düşüşle başladı. ABD’de Fed ve olası kapanma riskine dair kaygıların azalması, Beyaz Saray ile Tahran arasında müzakere ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi ve buna bağlı kâr realizasyonları satışların sertleşmesine neden oldu. Sabah saatlerinde ons altın 4.506 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 6 bin 589 liradan alıcı buluyor. İşte 3 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.587,6700
Satış: 6.589,2360
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.502,85
Satış: 4.506,45
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.512,7800
Satış: 10.745,1000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.051,1000
Satış: 42.848,9500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 45.726,00
Satış: 46.889,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.910,03
Satış: 21.437,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.951,16
Satış: 42.743,85
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 46.845,08
Satış: 48.139,42
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.852,90
Satış: 5.145,23
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.359,20
Satış: 6.772,02
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 113.195,00
Satış: 116.538,00