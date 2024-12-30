Altın fiyatları 30 Aralık Pazartesi günü canlı grafiği araştırılıyor. Altın yatırımcıları 3 bin lira seviyesine hasret kaldı. Fiziki altında 3 bin lira seviyesi kuyumcularda aşılsa da reel olarak gerçek seviyelere yaklaşamadı. ABD'de faizlerin 2025'te 2 defa ineceği beklentisi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haftanın ilk iş gününde altının gram fiyatı 2 bin 976 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…