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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2024: Altın fiyatları yavaş yükseliş gösteriyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum 30 Aralık 2024: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar Noel tatili etkisini halen üzerinde taşırken altın yavaş yükseliş gösteriyor. Altın almak veya satmak isteyenler, güncel fiyat hareketlerini izliyor. Haftanın ilk iş gününde saat 7.30 itibarıyla ons altın 2 bin 626 liradan, çeyrek altın ise 4866 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 30 Aralık 2024 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 07:31 Güncelleme: 30.12.2024 - 07:31
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        1

        Altın fiyatları 30 Aralık Pazartesi günü canlı grafiği araştırılıyor. Altın yatırımcıları 3 bin lira seviyesine hasret kaldı. Fiziki altında 3 bin lira seviyesi kuyumcularda aşılsa da reel olarak gerçek seviyelere yaklaşamadı. ABD'de faizlerin 2025'te 2 defa ineceği beklentisi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haftanın ilk iş gününde altının gram fiyatı 2 bin 976 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın, 30 Aralık Pazartesi günü güne 2 bin 976 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 866 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.976,5320

        Satış: 2.976,8840

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.626,2700

        Satış: 2.626,7400

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.761,8200

        Satış: 4.866,6300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.050,9600

        Satış: 19.410,6100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.396,00

        Satış: 19.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.497,70

        Satış: 9.736,99

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.054,94

        Satış: 19.414,43

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.747,05

        Satış: 20.243,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.623,99

        Satış: 2.465,28

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.734,48

        Satış: 2.887,33

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.265,00

        Alış: 49.062,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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