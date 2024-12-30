Altın fiyatlarında son durum 30 Aralık 2024: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar Noel tatili etkisini halen üzerinde taşırken altın yavaş yükseliş gösteriyor. Altın almak veya satmak isteyenler, güncel fiyat hareketlerini izliyor. Haftanın ilk iş gününde saat 7.30 itibarıyla ons altın 2 bin 626 liradan, çeyrek altın ise 4866 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 30 Aralık 2024 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 30 Aralık Pazartesi günü canlı grafiği araştırılıyor. Altın yatırımcıları 3 bin lira seviyesine hasret kaldı. Fiziki altında 3 bin lira seviyesi kuyumcularda aşılsa da reel olarak gerçek seviyelere yaklaşamadı. ABD'de faizlerin 2025'te 2 defa ineceği beklentisi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haftanın ilk iş gününde altının gram fiyatı 2 bin 976 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 30 Aralık Pazartesi günü güne 2 bin 976 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 866 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.976,5320
Satış: 2.976,8840
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.626,2700
Satış: 2.626,7400
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.761,8200
Satış: 4.866,6300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.050,9600
Satış: 19.410,6100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.396,00
Satış: 19.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.497,70
Satış: 9.736,99
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.054,94
Satış: 19.414,43
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.747,05
Satış: 20.243,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.623,99
Satış: 2.465,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.734,48
Satış: 2.887,33
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.265,00
Alış: 49.062,00