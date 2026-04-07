Canlı altın fiyatları: 7 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları alış - satış tablosu ile 7 Nisan altında son durum merak ediliyor. Altın piyasasında dalgalı seyir hız kesmeden devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları yatırımcısına yeniden güven verirken, özellikle gram ve çeyrek altın tarafı dikkat çekiyor. 2 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatlarında ibre yukarıyı gösterirken, piyasalardaki bu hareketlilik yatırımcıların alım-satım kararlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 7 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme dikkat çekti. Uluslararası piyasalarda artan risk algısı ve dolar kurundaki dalgalanmalar, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırırken, iç piyasada da fiyatlar yükseliş trendine girdi. 7 Nisan 2026 güncel verilerine göre gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında gözlenen artış, yatırımcıların odağını yeniden altın piyasasına çevirdi. İşte bugünün altın fiyatlarına dair son durum...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.665,87
6.666,63
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.649,47
4.650,89
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.665,38
10.899,93
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.661,3600
43.466,7700
TAM ALTIN FİYATI
44.310,00
45.350,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.264,11
21.799,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.661,54
43.466,40
ATA ALTIN FİYATI
44.551,52
45.702,27
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.670,29
4.898,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.106,87
6.410,26
GREMSE ALTIN FİYATI
109.125,00
112.051,00