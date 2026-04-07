        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 NİSAN 2026: Canlı altın kuru ile bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları: 7 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları alış - satış tablosu ile 7 Nisan altında son durum merak ediliyor. Altın piyasasında dalgalı seyir hız kesmeden devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları yatırımcısına yeniden güven verirken, özellikle gram ve çeyrek altın tarafı dikkat çekiyor. 2 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatlarında ibre yukarıyı gösterirken, piyasalardaki bu hareketlilik yatırımcıların alım-satım kararlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 7 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 07:39 Güncelleme:
        1

        Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme dikkat çekti. Uluslararası piyasalarda artan risk algısı ve dolar kurundaki dalgalanmalar, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırırken, iç piyasada da fiyatlar yükseliş trendine girdi. 7 Nisan 2026 güncel verilerine göre gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında gözlenen artış, yatırımcıların odağını yeniden altın piyasasına çevirdi. İşte bugünün altın fiyatlarına dair son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.665,87

        6.666,63

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.649,47

        4.650,89

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.665,38

        10.899,93

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.661,3600

        43.466,7700

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        44.310,00

        45.350,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.264,11

        21.799,86

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.661,54

        43.466,40

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.551,52

        45.702,27

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.670,29

        4.898,46

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.106,87

        6.410,26

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.125,00

        112.051,00

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        "12 yılı devirdik"
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
