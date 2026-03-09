Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 9 Mart 2026 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Orta Doğu'daki savaş 10'uncu gününe girerken piyasalar alt üst oldu. Petrol fiyatlarının 120 dolara yaklaşması enflasyon endişelerini artırdı. Güçlenen dolar ve yüksek faiz beklentileri altın fiyatlarını aşağı çekti. Külçe altın, yüzde 3'e varan düşüşle ons başına 5.015 dolara kadar geriledi. Daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 5.091 dolara yükseldi. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orta Doğu’daki savaşın ikinci haftasına girmesi ve petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara yaklaşması piyasalardaki baskıyı artırdı. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ABD’de enflasyon endişelerini artırması, Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutabileceği ya da artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Daha yüksek borçlanma maliyetleri ve güçlü dolar genellikle değerli metaller için olumsuz bir ortam yaratıyor. Bu nedenle altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. İşte 9 Mart 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.212,0920
Satış: 7.213,0560
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.090,11
Satış: 5.091,72
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.539,3500
Satış: 11.793,3500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.157,3900
Satış: 47.029,1300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.759,00
Satış: 48.119,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.016,88
Satış: 23.597,30
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.178,88
Satış: 47.050,93
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 49.305,49
Satış: 50.542,21
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.024,66
Satış: 5.295,12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.684,32
Satış: 6.988,25
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 119.028,00
Satış: 120.294,00