        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 9 Mart 2026 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Orta Doğu'daki savaş 10'uncu gününe girerken piyasalar alt üst oldu. Petrol fiyatlarının 120 dolara yaklaşması enflasyon endişelerini artırdı. Güçlenen dolar ve yüksek faiz beklentileri altın fiyatlarını aşağı çekti. Külçe altın, yüzde 3'e varan düşüşle ons başına 5.015 dolara kadar geriledi. Daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 5.091 dolara yükseldi. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 08:46 Güncelleme:
        1

        Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orta Doğu’daki savaşın ikinci haftasına girmesi ve petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara yaklaşması piyasalardaki baskıyı artırdı. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ABD’de enflasyon endişelerini artırması, Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutabileceği ya da artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Daha yüksek borçlanma maliyetleri ve güçlü dolar genellikle değerli metaller için olumsuz bir ortam yaratıyor. Bu nedenle altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. İşte 9 Mart 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.212,0920

        Satış: 7.213,0560

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.090,11

        Satış: 5.091,72

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.539,3500

        Satış: 11.793,3500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.157,3900

        Satış: 47.029,1300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.759,00

        Satış: 48.119,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.016,88

        Satış: 23.597,30

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.178,88

        Satış: 47.050,93

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 49.305,49

        Satış: 50.542,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.024,66

        Satış: 5.295,12

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.684,32

        Satış: 6.988,25

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 119.028,00

        Satış: 120.294,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        TOKİ Muğla kurası bugün çekilecek
        TOKİ Muğla kurası bugün çekilecek
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
