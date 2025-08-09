Habertürk
        Hafta sonu 10 Ağustos canlı altın fiyatları son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da en son gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatı yükselişe geçmişti. ABD'nin ithal külçelere uyguladığı gümrük vergileri haberi sonrası altın vadeli işlemleri rekor seviyelere yükselirken, spot altın da hem bu tarifeler hem de ABD faiz indirimi beklentileriyle art arda ikinci haftalık kazancına doğru ilerliyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ağustos gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum

        Giriş: 09.08.2025 - 07:43 Güncelleme: 09.08.2025 - 23:53
        Altın fiyatları son dakika haberleri merak ediliyor. ABD'nin ithal altın külçelerine gümrük vergisi getirmesi sonrası altın fiyatları rekor kırdı. Döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve küresel ekonomik belirsizlikler, altını yatırımcıların gözünde daha da cazip hale getiriyor. Gram altın 4.438 TL, çeyrek altın 7.101 TL’den işlem görüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos 2025 gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ile canlı altın fiyatları alış satış bilgisi

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.441,69

        Satış: 4.442,42

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.394,55

        Satış: 3.398,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.682,00

        Satış: 72.316,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.017,09

        Satış: 4.239,76

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.106,70

        Satış: 7.263,35

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.426,78

        Satış: 29.964,57

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.779,00

        Satış: 28,971,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.171,84

        Satış: 14.528,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.426,78

        Satış: 28.964,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.419,44

        Satış: 3.390,63

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.193,73

        Satış: 29,929,99

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

