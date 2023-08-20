1 Şurada Paylaş!









Altın fiyatları 20 Ağustos Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından hemen her gün olduğu gibi bugün de araştırılıyor. Cuma yani haftanın son iş gününde yaşanan aşağı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Gram altın fiyatları bin 645 lira çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 685 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları....