Altın fiyatları hafta sonu ne kadar kaç TL? 20 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 20 Ağustos Pazar günü Cuma günkü aşağı yönlü seyrini koruyor. Hemen belirtelim ki gram altın fiyatları bin 645 lira sınırında çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 690 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 20 Ağustos Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından hemen her gün olduğu gibi bugün de araştırılıyor. Cuma yani haftanın son iş gününde yaşanan aşağı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Gram altın fiyatları bin 645 lira çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 685 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları....
GRAM ALTIN FİYATI
1.644,04
1.644,53
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.888,90
1.889,73
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.630,47
2.688,80
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.521,87
10.722,33
YARIM ALTIN FİYATI
5.244,49
5.377,61
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.521,87
10.722,33
ATA ALTIN FİYATI
11.272,96
11.552,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.550,41
1.639,93