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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CANLI ALTIN FİYATLARI| Altın fiyatları hafta sonu ne kadar kaç TL? 20 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatları hafta sonu ne kadar kaç TL? 20 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 20 Ağustos Pazar günü Cuma günkü aşağı yönlü seyrini koruyor. Hemen belirtelim ki gram altın fiyatları bin 645 lira sınırında çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 690 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

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        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 10:14
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        1

        Altın fiyatları 20 Ağustos Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından hemen her gün olduğu gibi bugün de araştırılıyor. Cuma yani haftanın son iş gününde yaşanan aşağı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Gram altın fiyatları bin 645 lira çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 685 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları....

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.644,04

        1.644,53

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.888,90

        1.889,73

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.630,47

        2.688,80

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.521,87

        10.722,33

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.244,49

        5.377,61

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.521,87

        10.722,33

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.272,96

        11.552,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.550,41

        1.639,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        945,33

        1.123,79

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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