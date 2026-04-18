        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 18 NİSAN 2026: 14 ve 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın, tam altın bugün ne kadar?

        Altın fiyatları 18 Nisan 2026 Cumartesi günü yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürürken, piyasalarda dikkat çeken bir yükseliş ivmesi öne çıkıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın, son günlerde yeniden yukarı yönlü hareket ederek güvenli liman talebini artırdı. Ons altındaki toparlanma sinyalleri iç piyasaya da yansırken, gram ve çeyrek altın fiyatlarında yukarı yönlü eğilim dikkat çekiyor. İşte 18 Nisan 2026 kapalıçarşı tam altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatları...

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 07:32 Güncelleme:
        1

        Küresel piyasalarda artan belirsizlikler altına olan ilgiyi yeniden artırırken, 18 Nisan 2026 itibarıyla fiyatlarda yükseliş ivmesi hız kazandı. Özellikle ons altında görülen yukarı yönlü hareket, yurt içinde gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da destekliyor. Yatırımcılar, piyasadaki bu toparlanma sürecini yakından izlerken “altın fiyatları bugün ne kadar oldu?” sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İşte son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.965,35

        6.966,26

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.827,76

        4.832,92

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.144,56

        11.389,84

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.578,25

        45.420,02

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        45.194,00

        45.843,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.219,47

        22.779,67

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.578,25

        45.420,02

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        46.257,10

        47.460,50

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.800,60

        5.040,40

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.320,23

        6.615,97

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        112.550,00

        115.306,00

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
