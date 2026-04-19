        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 19 NİSAN 2026: Bugün 14 ve 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları: 19 Nisan 2026 Pazar gram altın, çeyrek altın, tam altın bugün ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 19 Nisan 2026 Pazar günü yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürürken, piyasalarda dikkat çeken bir yükseliş ivmesi öne çıkıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın, son günlerde yeniden yukarı yönlü hareket ederek güvenli liman talebini artırdı. Ons altındaki toparlanma sinyalleri iç piyasaya da yansırken, gram ve çeyrek altın fiyatlarında yukarı yönlü eğilim dikkat çekiyor. İşte 19 Nisan 2026 kapalıçarşı tam altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatları...

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 00:27 Güncelleme:
        1

        Küresel piyasalarda artan belirsizlikler altına olan ilgiyi yeniden artırırken, 19 Nisan 2026 itibarıyla fiyatlarda yükseliş ivmesi hız kazandı. Özellikle ons altında görülen yukarı yönlü hareket, yurt içinde gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da destekliyor. Yatırımcılar, piyasadaki bu toparlanma sürecini yakından izlerken “altın fiyatları bugün ne kadar oldu?” sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İşte son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.965,35

        6.966,26

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.827,76

        4.832,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.144,56

        11.389,84

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.578,25

        45.420,02

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        45.114,00

        45.739,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.219,47

        22.779,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.578,25

        45.420,02

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        45.841,44

        46.993,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.793,74

        5.030,11

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.309,08

        6.600,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        112.351,00

        115.045,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na tekneyle geldi

        Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne tekneyle geldi. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Tüyler ürperten ifadeler
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Zirveye Aslan pençesi!
        Sıralar siper olmuş
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
