ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 500 liradan yaparken; 20 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 529 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 088 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 136 TL'den alıcı buluyor.

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