        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DURUM: 21 Nisan 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları son gelişmeler: 21 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

        Küresel piyasalarda tansiyon yeniden yükselirken, yatırımcıların gözü ABD ile İran arasında bu hafta yapılması beklenen kritik görüşmelere çevrildi. Hafta sonu artan jeopolitik riskler altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, 21 Nisan 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki anlık değişimler yakından takip ediliyor. Piyasalardaki belirsizlikle birlikte "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 07:50 Güncelleme:
        Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD-İran hattında yeniden gündeme gelen barış görüşmeleri beklentisi, yatırım kararlarını doğrudan etkilerken, 21 Nisan 2026 güncel altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ile birlikte 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum merak edilirken, piyasalarda son dakika gelişmeleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.914,3470

        6.915,2270

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.805,27

        4.806,29

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.063,5800

        11.307,0100

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.255,0500

        45.090,3900

        TAM ALTIN FİYATI

        45.123,00

        45.616,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.053,03

        22.608,82

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.244,33

        45.079,36

        ATA ALTIN FİYATI

        45.784,87

        46.935,73

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.794,56

        5.031,67

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.310,41

        6.603,21

        GREMSE ALTIN FİYATI

        112.375,00

        115.085,00

        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Aşk yeniden
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Arazi satışında sert düşüş
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
