Canlı altın fiyatları son gelişmeler: 21 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda tansiyon yeniden yükselirken, yatırımcıların gözü ABD ile İran arasında bu hafta yapılması beklenen kritik görüşmelere çevrildi. Hafta sonu artan jeopolitik riskler altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, 21 Nisan 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki anlık değişimler yakından takip ediliyor. Piyasalardaki belirsizlikle birlikte "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...
Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD-İran hattında yeniden gündeme gelen barış görüşmeleri beklentisi, yatırım kararlarını doğrudan etkilerken, 21 Nisan 2026 güncel altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ile birlikte 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum merak edilirken, piyasalarda son dakika gelişmeleri dikkat çekiyor. İşte detaylar...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.914,3470
6.915,2270
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.805,27
4.806,29
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.063,5800
11.307,0100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.255,0500
45.090,3900
TAM ALTIN FİYATI
45.123,00
45.616,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.053,03
22.608,82
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.244,33
45.079,36
ATA ALTIN FİYATI
45.784,87
46.935,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.794,56
5.031,67
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.310,41
6.603,21
GREMSE ALTIN FİYATI
112.375,00
115.085,00