        Canlı altın fiyatları: 15 Mayıs 2026 gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın alış-satış rakamları

        Altın fiyatları 15 Mayıs Cuma günü yatırımcıların odağındaki küresel gelişmelerin etkisiyle yatay seyrini korudu. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşmesi beklenen kritik görüşme ve İran savaşına ilişkin diplomatik temaslar piyasalarda dikkatle takip edilirken, iç piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında anlık değişimler yaşanıyor. Güvenli liman yatırımını yakından izleyen vatandaşlar ise "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Mayıs son dakika güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 00:20 Güncelleme:
        1

        Küresel piyasalarda gözler yeniden altına çevrildi. ABD-Çin hattındaki temaslar ve İran savaşında tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler, ons altın fiyatlarında dengeli bir görünüm oluştururken Türkiye’de gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde hareketlilik sürüyor. 15 Mayıs 2026 Cuma günü güncel altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, piyasadaki son dakika gelişmelerini yakından araştırıyor. İşte 15 Mayıs altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.841,2730

        6.842,0910

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.698,91

        4.699,74

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.943,8500

        11.184,6800

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.775,4200

        44.601,9200

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        44.124,00

        44.445,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.824,24

        22.374,28

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.771,48

        44.597,81

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.892,07

        46.021,30

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.710,93

        4.933,10

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.174,51

        6.459,15

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.946,00

        111.209,00

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken daire
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi