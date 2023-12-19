Altında hareketlilik! 19 Aralık çeyrek ve gram altın ne kadar?
19 Aralık 2023 Salı günüyle beraber altında hareketlilik sürüyor. Bugün gram altın 1.889 TL'den, çeyrek altın 3.022 TL'den, yarım tam altın ise 6.026 TL'den alıcı buldu. İşte, 19 Aralık anlık altın fiyatları tablosu ile alış-satış altın tablosu...
Altın fiyatları 19 Aralık 2023... Altın haftaya hareketli başladı. Altın alımı satımı yapacaklar altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Gram altın fiyatı 1.889 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın 3.022 TL'den haftaya başladı. İşte, 19 Aralık canlı altın tablosu ile anlık altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.889,70
1.889,77
ALTIN/ONS FİYATI
2.027,05
2.027,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.022,57
3.089,41
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.090,44
12.090,44
YARIM ALTIN FİYATI
6.026,25
6.178,63
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.090,07
12.318,71
ATA ALTIN FİYATI
12.912,68
13.234,22
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.032,57
1.404,11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.773,36
1.877,10