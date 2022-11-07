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SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

Fenerbahçe'nin lider olarak direkt son 16'ya kaldığı Avrupa Ligi'nde play-off kuraları çekildi... Play-off turunu geçen takımlardan biriyle eşleşecek olan sarı-lacivertlilerin gözü kura çekimindeydi... İşte detaylar

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  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi.
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    Bu turda ilk maçlar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Tur atlayan 8 ekip adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıracak.
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları 24 Şubat'ta çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

    Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa)

    Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)

    Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

    Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya)

    Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)

    Sevilla (İspanya) - PSV (Hollanda)

    Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    FENERBAHÇE LİDER ÇIKTI

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe , 4 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunu tamamladı. Grup aşamasında bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip 14 puan toplama başarısı gösterdi.
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. Namağlup lider turlayan Fenerbahçe, 14 puan toplarken Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyerek kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    FENERBAHÇE BU TURU BAY GEÇECEK

    Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların eşleşmelerinde tur atlayan takımlar, Fenerbahçe ile son 16 turunda eşleşebilecek.
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. 
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    PLAY-OFF TURUNU GEÇEN TAKIMLARI BEKLEYEN RAKİPLER

    Fenerbahçe, Arsenal, Real Betis, Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferençvaroş
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    FİNAL BUDAPEŞTE'DE

    2022/23 Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte'nin 65 bin kapasiteli stadyumu Puskás Arena'da oynanacak. 
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

    Kazanan takım kendi ülkesinde hak kazanamasa dahi 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek.
  • SON DAKİKA | Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! UEFA Avrupa Ligi kuraları nasıl oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim?

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