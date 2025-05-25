CANLI | Ayvalıkgücü Belediyespor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor

3. Lig'de play-off final turu maçında Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor karşı karşıya geliyor.

Corendon Airlines Park'ta oynanan dev karşılaşmada, iki takım da 2. Lig'e yükselmek için mücadele veriyor.

20.00 | Ayvalıkgücü Belediyespor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor

FİNALE NASIL GELDİLER?

3. Lig 2024-2025 sezonunda 3. Grup’ta şampiyonluk yarışı veren Ayvalıkgücü Belediyespor, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldığı normal sezonu ikinci sırada noktaladı. Play-Off 3. Tur ilk maçında deplasmanda 1-0 yenildiği Küçükçekmece Sinopspor’u genç golcüsü Ali Habeşoğlu’nun yıldızlaştığı rövanşta 120 dakikanın sonunda 4-1 yenen kırmızı-beyazlılar, final vizesini aldı.

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Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor ise 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi aldığı 4. Grup’taki mücadelesini beşinci basamakta tamamladı. Play-Off 1. Tur’unda Zonguldakspor deplasmanında Aykut Çift ve Yekta Sönmez’in uzatma devrelerinde kazandırdığı gollerle sevinen Kahramanmaraş ekibi, 2. Tur’da Kırıkkale FK’nin rakibi oldu.

Kırıkkale’de oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Aykut Çift’in golüyle dengeyi sağladığı rövanşın ilk uzatma devresinde Kerem Kaya’nın ayağından bulduğu golle turu geçen taraf oldu.