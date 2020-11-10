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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor...

CANLI | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçcaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. 82'inci ölüm yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak konuşmasına başlayan CHP lideri, "Büyük bir liderin, bir devlet adamının, düşmanının bile saygı duyduğu büyük bir insanı ebediyete uğurlayışımızın 82. yılı. Büyük ön görüsüyle, dünya görüşüyle, ender görülen devlet adamlarından biri… Verdiği mücadele ile bütün mazlum ülkelere örnek olan bir devlet adamı… Feleğin çemberinden geçmek diye bir deyim vardır. İster Libya çöllerinde ister Dumlupınar’da, feleğin çemberinden geçen biri. Sadece biz değil bütün dünya O’nu unutmayacak. O, ülkesini düşman işgalinden kurtardı. O, milli mücadeleyi sadece kendisi için değil, bütün mazlum ülkeler için yaptı. Meclis’in duvarında da yazar 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diye. Çünkü O, halkına inanılmaz saygı duyan birisidir. TBMM’nin açılışı, halka duyduğu güven tarihin altın harflerle yazdığı anlardan biridir" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Devasa Osmanlı İmparatorluğu batarken kendi parasını basacak milli bankası yoktu. Evet, 7 kıtada söz sahibi olan imparatorluğun para basacak bankası yoktu. Milli bankayı O kurdu: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Büyük bir sanayi atılımı yaptı, sanayi devrimini yakalamaya çalıştı ama bunu ben bilirim ben yaparım diyerek yapmadı. İzmir İktisat Kongresi’ni topladı, bilgili olanları topladı. Diyun-u Umimiye’de çalışan memur sayısı, Osmanlı’nın Maliye Bakanlığı’nda çalışan memur sayısından daha fazlaydı. Çocuklarımıza nasıl bir başarı kazandığımızı anlatmamız lazım. O, Hatay’ı kazandırdı bize. Bizim yapmamız gereken O’nun mirasını yükseltmektir. Biz, ikinci yüzyıla Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırarak girmemiz lazım. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi, 82. Yılda daha da önem kazanıyor. Ulu Öner Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla ve rahmetle anıyoruz."

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın tahliye edilmesine de değinen CHP lideri, "Acı olaylar var ama acı olmasına karşın bizi sevindiren olaylar da var. Müyesser Yıldız 155 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. O’nu hapse atan aslında yargı değil, devletin içindeki bazı organizasyonlar. 'Seni içeri atalım da bakalım yine yazabiliyor musun' diye gözdağı vermeye çalışıyorlar. Ama yılmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması için tebriklerini sunan Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan’ın işgal altında toprakları vardı. İşgal son bulsun istediler ama olmadı. Onlar da son çare olarak savaştılar. Sayın Aliyev aslında çok sıcak bir mesaj verdi. Biz Ermenilere değil Ermenistan yönetimine karşıyız dedi. Umarım Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginlikler son bulur, daha sıcak dostluklar başlar. Umarım bir barış süreci gerçekleşmiş olur" diye konuştu.

CHP'nin çıkardığı broşürün yasaklanmasını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Her siyasi parti kendi düşüncelerini açıklar sonra da onları broşür ya da kitap çıkarır. Ben sanıyordum ki Zekeriya Öz gibi savcılar sadece İstanbul’da var ama Anadolu’da da varmış. Bizim kitaplarımızı toplatmışlar. Bir kişi 4 yerden maaş alır mı? Her biri de 15-20 bin lira. Biz bunu eleştirmeyecek miyiz? 'Bunu eleştirirseniz Cumhurbaşkanlığı’na hakaret sayılır' dediler. Bunlar devleti arpalığa çevirmedi mi, çevirdiler. Senin gücün yetmez sayın hakim. Senin gibiler, açık söylüyorum, sarayın satılmış insanlarıdır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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