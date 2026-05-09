Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel ilk 11'ler
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, haftanın en kritik karşılaşmalarından biriyle zirveye çıkıyor. Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Her iki takım da Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmek ve ligde çıkış yakalamak için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele öncesinde, maçın başlama saati, yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında bu akşam sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı ekip, sezonun son iç saha maçında taraftarına galibiyet armağan etmeyi hedefliyor. 66 puanla 3. basamakta yer alan Trabzonspor ise sahadan 3 puanla ayrılması ve aynı saatlerde oynanacak maçta Fenerbahçe’nin Konyaspor karşısında puan kaybetmesi durumunda, ikincilik yarışını son haftaya taşıma şansını elde edecek. Ancak bordo-mavililer berabere kalır ve Fenerbahçe mağlup olsa bile, ikili averajda üstün olan sarı-lacivertli ekip ligi ikinci sırada tamamlayacak. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili merak edilen tüm detaylar…
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak bu önemli mücadele, saat 20.00’de başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh
Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica, maçta formasından uzak kalacak.
TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek. Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, OhTrabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu