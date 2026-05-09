Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında bu akşam sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı ekip, sezonun son iç saha maçında taraftarına galibiyet armağan etmeyi hedefliyor. 66 puanla 3. basamakta yer alan Trabzonspor ise sahadan 3 puanla ayrılması ve aynı saatlerde oynanacak maçta Fenerbahçe’nin Konyaspor karşısında puan kaybetmesi durumunda, ikincilik yarışını son haftaya taşıma şansını elde edecek. Ancak bordo-mavililer berabere kalır ve Fenerbahçe mağlup olsa bile, ikili averajda üstün olan sarı-lacivertli ekip ligi ikinci sırada tamamlayacak. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili merak edilen tüm detaylar…