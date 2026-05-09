        Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler

        Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel ilk 11'ler

        Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, haftanın en kritik karşılaşmalarından biriyle zirveye çıkıyor. Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Her iki takım da Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmek ve ligde çıkış yakalamak için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele öncesinde, maçın başlama saati, yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 18:28 Güncelleme:
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında bu akşam sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı ekip, sezonun son iç saha maçında taraftarına galibiyet armağan etmeyi hedefliyor. 66 puanla 3. basamakta yer alan Trabzonspor ise sahadan 3 puanla ayrılması ve aynı saatlerde oynanacak maçta Fenerbahçe’nin Konyaspor karşısında puan kaybetmesi durumunda, ikincilik yarışını son haftaya taşıma şansını elde edecek. Ancak bordo-mavililer berabere kalır ve Fenerbahçe mağlup olsa bile, ikili averajda üstün olan sarı-lacivertli ekip ligi ikinci sırada tamamlayacak. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili merak edilen tüm detaylar…

        2

        BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak bu önemli mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

        3

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh

        Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu

        4

        BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

        Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica, maçta formasından uzak kalacak.

        TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        CANLI | Şampiyonluk mücadelesi öncesi son gelişmeler!
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
