AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Park'ta ilk kez bir UEFA Avrupa Ligi finali oynanacak. Yaklaşık 43 bin kişilik stadyum, daha önce 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptı. Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos 2019 tarihinde oynanan ve normal süresi ile uzatma dakikaları 2-2 sona eren müsabakayı Liverpool, seri penaltı atışları sonucunda 5-4 kazandı.