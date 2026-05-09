Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının seyrini belirleyebilecek önemli bir haftada lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde üst üste 4. kez ve toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etme şansına ulaşacak. Taraftarı önünde sahaya çıkacak Galatasaray, zirvedeki konumunu güçlendirmeyi hedeflerken, Antalyaspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Öte yandan karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. Peki, Galatasaray - Antalyaspor mücadelesi saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları…