Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik haftalardan biri oynanırken, lider Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması halinde üst üste 4. kez, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etme fırsatını yakalayacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasının ilk 11'leri de netleşti. Peki, mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar…
GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki kritik mücadele, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Kenneth, Ceesay, Saric, Soner, Abdülkadir, Doğukan, Ballet
GALATASARAY İLE ANTALYASPOR 60. RANDEVUYA HAZIRLANIYOR
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçta sarı-kırmızılılar 38, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 119 golüne, Akdeniz ekibi 50 golle karşılık verdi.