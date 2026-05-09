        Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik haftalardan biri oynanırken, lider Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması halinde üst üste 4. kez, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etme fırsatını yakalayacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasının ilk 11'leri de netleşti. Peki, mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar…

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 19:33 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının seyrini belirleyebilecek önemli bir haftada lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde üst üste 4. kez ve toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etme şansına ulaşacak. Taraftarı önünde sahaya çıkacak Galatasaray, zirvedeki konumunu güçlendirmeyi hedeflerken, Antalyaspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Öte yandan karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. Peki, Galatasaray - Antalyaspor mücadelesi saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları…

        GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki kritik mücadele, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.

        Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Kenneth, Ceesay, Saric, Soner, Abdülkadir, Doğukan, Ballet

        GALATASARAY İLE ANTALYASPOR 60. RANDEVUYA HAZIRLANIYOR

        Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçta sarı-kırmızılılar 38, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 119 golüne, Akdeniz ekibi 50 golle karşılık verdi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
