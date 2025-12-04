EuroLeague’de sezona iyi bir başlangıç yapan ve 13 maçta 8 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, bu akşam güçlü rakibi Olympiakos’a konuk oluyor. Avrupa Ligi’nin son şampiyonu olarak haftaya 8. sırada giren sarı-lacivertlilerde iki önemli eksik bulunuyor: Scottie Wilbekin ve Onuralp Bitim, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Dev mücadeleyi takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı 4 Aralık 2025 Perşembe bu akşam saat 22.15’te başlayacak. Mücadeleyi Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya) ve Hugues Thepenier (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague'in 14. haftasında oynanacak Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport’tan canlı yayınlanacak.

37. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan takımı da 18 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul'da 82-71, deplasmanda da 87-77'lik skorlarla kazandı.