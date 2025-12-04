Habertürk
        Haberler Bilgi Spor CANLI İZLE | Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        THY EuroLeague'de 14. hafta heyecanı bu akşam Yunanistan'da yaşanacak. Fenerbahçe Beko, kritik deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin ve Onuralp Bitim sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Sporseverler, zorlu karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgisi...

        Giriş: 04.12.2025 - 18:17 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:17
        Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
        EuroLeague’de sezona iyi bir başlangıç yapan ve 13 maçta 8 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, bu akşam güçlü rakibi Olympiakos’a konuk oluyor. Avrupa Ligi’nin son şampiyonu olarak haftaya 8. sırada giren sarı-lacivertlilerde iki önemli eksik bulunuyor: Scottie Wilbekin ve Onuralp Bitim, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Dev mücadeleyi takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

        OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı 4 Aralık 2025 Perşembe bu akşam saat 22.15’te başlayacak. Mücadeleyi Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya) ve Hugues Thepenier (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

        OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        THY EuroLeague'in 14. haftasında oynanacak Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport’tan canlı yayınlanacak.

        37. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan takımı da 18 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul'da 82-71, deplasmanda da 87-77'lik skorlarla kazandı.

        5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

        Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe, son haftalarda yükselişe geçti. Bu sezon oynadığı ilk 8 maçta 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisi ASVEL ile oynadığı maçla birlikte üst üste 5 karşılaşmadan galip ayrıldı. Kanarya, son olarak evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı yendi.

        İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

        Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 79.6 sayı, 35.5 ribaund ve 16.8 asist ortalamalarıyla oynarken; Olympiakos ise 86.4 sayı, 37.6 ribaund ve 19.1 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 14.3, Yunan ekibinde de Tyler Dorsey 17.8 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor.

