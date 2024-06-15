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        Haberler Bilgi Spor CANLI İZLE | Türkiye Çin voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye Çin maçı TRT Spor Yıldız canlı izle

        Türkiye-Çin maçı ne zaman, saat kaçta? Çin Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasının 3'üncü maçında, Çin ile karşılaşacak. VNL'in 3. haftasına Tayland'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenen Filenin Sultanları Finallere kalmayı garantiledi. Milletler Ligi'nde 3. sırada bulunan ay-yıldızlı ekibimizin mücadelesine saatler kala Çin Türkiye voleybol maçı saati ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırması hız kazandı. İşte, Türkiye Çin voleybol maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.06.2024 - 10:06 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:06
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        Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nin son şampiyonu, dünya "1" numarası Türkiye, finallere katılmayı garantiledi. Filenin Sultanları, VNL'in 3. hafta 3'üncü maçında Çin'in karşısına çıkıyor. Maça kısa bir süre kalması sebebiyle sporseverler Çin-Türkiye voleybol maçı saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Filenin Sultanları Çin Türkiye voleybol maçı detayları...

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        ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenleniyor. Çin-Türkiye voleybol maçı, 15 Haziran Cumartesi günü yani bugün oynanacak. Zorlu mücadele saat 15:30'da başlayacak.

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        FİLENİN SULTANLARI ÇİN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Hong Kong'da oynanacak Çin Türkiye voleybol milli maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

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        MİLLİ TAKIM KADROSU

        Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda tedavisi devam eden milli orta oyuncu Zehra Güneş, yer almadı.

        VNL'nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.

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        MİLLİLERİMİZ FİNALDE!

        Ligin Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen üçüncü etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen milli takım, organizasyondaki 10. maçında 8. galibiyetini elde etti.

        Puanını 24'e yükselten Türkiye, Hong Kong etabında kalan iki karşılaşması öncesi adını finallere yazdırdı.

        16 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere katılacak.

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        FIVB MİLLERLER LİGİ ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

        15 Haziran Cumartesi: 15.30 Çin-Türkiye

        16 Haziran Pazar: 12.00 Türkiye-Brezilya

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