CANLI | Karşıyaka - Düzce Cam Düzcespor

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

İŞTE GÜNÜN MAÇI

Nesine 3. Lig 22. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla bugün yayınlanacak 1 maç belirlendi.

İşte Karşıyaka-Düzce Cam Düzcespor arasındaki Nesine 3. Lig 1. Grup 22. hafta karşılaşması!