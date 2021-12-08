'İtibar suikastı kampanyaları moralinizi bozmamalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"ASLA MORALİNİZİ BOZMAYIN"
"FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelemizde Diyanet İşleri Başkanlığı'mız çok önemli bir yere sahip.
Medyada ve özellikle sosyal medyada sıkça karşılaştığımız din görevlilerimize yönelik yalan, iftira, çarpıtma ve itibar suikastı amacı taşıyan kampanyaların da asla moralinizi bozmamasını istiyorum.
Sizlerin görevi günlük tartışmaların özellikle de provokatif niyetle sürdürülen saldırıların çok üzerindedir."
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