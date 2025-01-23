UEFA ülke sıralaması güncel durum... Avrupa Ligi'nin 7'nci hafta maçları kapsamında Galatasaray Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Beşiktaş Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla geçti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her beraberlik ve galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel son durumu...