Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanları dostluk mesajı verecek. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dostluk mesajı vermek için bir araya geldi ve açıklamalar yaptı.

Ev sahipliği için Fikret Orman'a teşekkür eden Ali Koç, "Bu kesinlikle bir ilk. Hem başkana hem de herkese ev sahipliği için teşekkür ederim. Başkan bu fikri bana ilettiğinde kendi TV'lerimizde yayın yapma kararı aldık. İnşallah gelecekte diğer kulüplere de örnek teşkil eder. Ebedi dostluk diyoruz. Söylemlerimizle de bunu desteklememiz gerekiyor çünkü son dönemde Türk futbolundaki şiddet, nefret, olumsuz söylemler ne gençlerimize ne toplumumuza fayda sağlamıyor. Sahaya çıktığımızda kora kor mücadele edeceğiz, Allah'ın izniyle de buradan galibiyetle ayrılacağız ancak bu ebedi dostluğumuzun önüne geçmez" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'a hoş geldin dileğinde bulunan Orman, "Bu bir spor müsabakası. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlar, gazozuna bile olsa önemli maçlardır. Hak edenin kazanacağı bir maç olmasını diliyorum. Evimizde kazanmak istiyoruz bundan doğal bir şey yok ancak bunu futbol oynayan arkadaşlar belirleyecek. Bu fikir bir dostumuzdan geldi, ben de sıcak baktım. Ali Başkana ilettim, kendi televizyonlarımızla gelişti. Medeniyet açısından da spora dostluk mesajları açısından da güzel oldu" dedi.

Mücadeleyle ilgili konuşan Orman "Rahat bir maç hiç görmedim, başkanlığımda da taraftarlığımda da. Zor bir müsabaka olur, atmosferi yüksek olur. Ama futbolun konuşulduğu, hakem hatalarının sahaya yansımadığı, topun oyunda fazla kaldığı, pozisyonların güzel olduğu bir maç olur. Herkesin puana ihtiyacı var, bizim de Fenerbahçe'nin de. Dostluk kazanır. Biz değerli dostumuz Ali Bey ile yan yana maç izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lefter Küçükandonyadis'in 2018-19 sezonu adı olarak belirlenmesini değerlendiren Ali Koç, "Ülkemizi ayrıştıracak o kadar neden var ki, spor bunlardan biri olmamalı. Lefter, bu ülkenin birbirine ne kadar saygı duyduğunun bir göstergesi. Seçildikten sonra taraftarımıza 'Kendimize yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına söylemeyin' demiştim. Bunu yaparsak her şeyin önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Küfürsüz stat projemiz var, mesafe aldık ama bugün için erken. Biz maçtan sonra rakip takım taraftarları uzun süre tribünde kalıyor, yüksek sesli hoparlörle müzik yapılıyor, tuvaletler kapatılıyor. Biz bunları ilk derbi maçında kaldırdık ve kimseye söylemedik. Beşiktaş taraftarının, Fenerbahçe'ye teşekkür etmesiyle gündeme geldi. Galatasaray bir açıklama yaptı, 'Biz de böyle yapmayacağız' diye... Bizim taraftarlarımız saat 17:00'de stadın orada toplanıp buraya gelecekler, 6-7 saat cefa çekecekler. Bir de statta yapmalarına gerek yok" yorumunda bulundu.

FİKRET ORMAN'DAN KULÜPLER BİRLİĞİ VE GALATASARAY AÇIKLAMASI

Benfica maçı öncesinde Mustafa Cengiz'i aradığını dile getiren Orman, "Kulüpler Birliği'yle ilgili bir durum vardı, Benfica maçı öncesinde Mustafa Başkanı aradım ve başarılar diledim.'Kulüpler Birliği mevzusunu dönünce çözelim' dedim. 'Tamam' dedi. Kulüplerin sıkıntıları var. Bizim kimseyi ayrıştırma misyonumuz yok. Ailemizden, işimizden ne sıkıntılar çekerek buraya geliyoruz. Bazen hırslanıyoruz. Ağzımızdan istemediğimiz şeyler çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'TAN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Kötü günler geçirdiklerine vurgu yapan Ali Koç "Taraftarlarımız en kötü günümüzde arkamızda duruyor, çok teşekkür ediyoruz. Umarım en kısa zamanda, bugün tersine döner. Arkamızda onlar olduğu müddetçe Fenerbahçe bir adım öndedir diyoruz. Bu gece kalpler beraber olacak. Son 20 yıllık tarihe baktığımızda derbilerde rakiplerimizin önünde gözüküyoruz. Hep konuşulan hakem hatalarından uzak bir maç olur. Umarım kazanırız, ama dünyanın da sonu değil" dedi.

"TÜRKİYE'DE STADINI KENDİ İMKANLARIYLA YAPAN İKİ KULÜP VAR"

Statlarla ilgili konuşan ve Türkiye'de iki kulübün kendi imkanlarıyla stat yaptıklarını söyleyen Ali Koç, sözlerini şu ifadelerle devam ettirdi:

"Biz bu statta büyüdük. Buradan çıkıp Taksim'de yürüdüğümüz günler de oldu, tokat yediğimiz günler de oldu. Eskiden hem ev sahibi, hem misafir olarak gelebiliyorduk. Stat konusunda ülke olarak çok iyiyiz. İki kulüp var ki statlarını kendi aklıyla, kendi bütçeleriyle yaptı. Biri Fenerbahçe, biri de Beşiktaş. Fenerbahçe yıllar önce, Aziz Yıldırım döneminde kelle koltukta bu projeyi gerçekleştirdi"