UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın PSG ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Younes Belhanda basın toplantısında açıklamalar yapıyor.

Basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

YOUNES BELHANDA: MASKEYİ SAHADA UNUTUYORSUNUZ

"Taktığım maske performansımı çok fazla etkilemeyecek çünkü sahada bunun bir handikap olduğunu unutuyorsunuz. Çok büyük etkisi olacağını sanmıyorum"

"Oynamalarına izin vermemeliyiz. Topa sahip olmayı seviyorlar, onları toptan mahrum bırakırsak biz etkili olabiliriz. Top oynatmazsak biz avantajı ele geçireceğiz. Onlar Avrupa'nın büyük takımlarından biri, etkili şekilde top oynadığımız zaman zorlanacaklar."

"'Falcao'nun sadece 3 maçta oynadığını unutmamak gerekiyor. Ayrıca birçok yeni oyuncu var. Sabretmek ve şampiyonluğa oynadığımızı unutmamak gerekiyor.''

FATİH TERİM: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN FAVORİLERİNDEN BİRİYLE OYNUYORUZ

"Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biriyle oynuyoruz. Yüksek ekonomili bir takımla oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonuyla oynuyoruz vs... Artı çok beğendiğim bir teknik adamı ve çok değerli oyuncuları var."

"Yılların kulübü PSG'yi hepimiz izliyoruz. Gururla izliyoruz, ne bileyim saygıyla izliyoruz. Rakibe sonsuz saygımız var ama bizim de niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık, favori olduklarını hiç inkar etmedik."